أعلنت شركة تقنيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس اعتزامها تسيير ثلاث رحلات خاصة إضافية إلى الفضاء خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك أول رحلة تتضمن السير في الفضاء لطاقم الكبسولة دراجون والتي يشارك في تمويلها الملياردير الذي قام برحلة إلى الفضاء لمدة ثلاثة أيام في العام الماضي.

وقال الملياردير جيرد إيزاكمان الذي يشارك في تمويل الرحلات في بيان إن الخطة تتضمن إرسال أول شخص على متن صاروخ الفضاء ستارشيب، أحدث منتجات سبيس إكس. ويعتزم إيزاكمان استغلال هذه الرحلات التي أطلق عليها برنامج بولاريس لنشر الوعي وجمع التبرعات لصالح مستشفى سان جودي لبحوث أمراض الأطفال.

يذكر أن سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، تستهدف إطلاق أول صاروخ من عائلة ستار شيب في رحلة تجريبية خلال العام الحالي، حيث تستهدف الشركة إجراء العديد من التجارب على الصاروخ قبل إرسال بشر على متن الصاروخ إلى الفضاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت كبسولة الفضاء "سبيس إكس دراجون" غير المأهولة التابعة لشركة سبيس إكس قد هبطت في أواخر الشهر الماضي قبالة سواحل فلوريدا بعد الانتهاء من مهمة إعادة إمداد إلى محطة الفضاء الدولية.

وكانت دراجون، المحملة بطنين من المعدات العلمية وعينات الدم التي قدمها طاقم المحطة الفضائية الدولية، قد انفصلت من الموقع المدارى صباح يوم الأحد .

وأرسل الطاقم المكون من رائدي الفضاء الأمريكيين كايلا بارون وتوماس مارشبورن ورائد الفضاء الألمانى ماتياس ماورير عينات الدم لاستخدامها في إطار الفحوصات الطبية حول آثار السفر طويل الأجل إلى الفضاء على رؤية الأشخاص.

وجلبت الكبسولة إلى المحطة الفضائية الدولية معدات ومواد بحثية وإمدادات للطاقم.