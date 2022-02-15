كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية أن نادي آرسنال الإنجليزي رفض صفقة تبادلية عرضها نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي قد عرض صفقة تبادلية تشمل، ماورو إيكاردي، من أجل ضم بيير إيمريك أوباميانج، ولكن آرسنال رفض الأمر.

وتابعت أن إيكاردي لم يكن ضمن أولويات آرسنال، ولم يفكر في التعاقد مع مهاجم جديد في يناير، حيث لديه ألكسندر لاكازيت وإيدي نكيتياه حتى نهاية الموسم قبل نهاية عقدهما فيما رحل أوباميانج عن صفوف آرسنال في الميركاتو الشتوي الماضي بعد فسخه عقده، ووقع على عقد انتقاله إلى برشلونة حتى يونيو 2025.