أعلنت مجموعة إيه.بي مولر-ميرسك إيه/إس الدنماركية للشحن أن رئيسها، جيم هاجمان سنابي، لن يرشح نفسه مجددا للمنصب، بل سوف يتولى أحد أفراد عائلة ميرسك مهمة رئاسة عملاقة الشحن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان نشرته الشركة أنه من المقترح انتخاب روبرت ميرسك أوجلا، نجل حفيد مؤسس الشركة، رئيسا جديدا في الاجتماع العام السنوي المقرر في 15 آذار/مارس .

ويتولى أوجلا 43/ عاما/ بالفعل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إيه.بي مولر القابضة إيه/إس التي تستثمر ثروة عائلة ميرسك.

كان قد تم تعيين رئيس شركة سيمنز، سنابي 56/ عاما/، رئيسا للشركة الدنماركية عام 2016 للمساعدة في التحول الرقمي لخط الشحن الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا له.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال إنه سوف يستقيل من منصب نائب رئيس شركة أليانز إس.إي وسط مخاوف المستثمرين من كثرة مناصبه في مجالس إدارات الشركات.

وقالت ميرسك إن نائبة رئيس مجلس الإدارة، آني ميرسك ماكيني أوجلا، وهي والدة روبرت ميرسك أوجلا، لن تترشح أيضا لمنصبها مجددا في اجتماع الجمعية العمومية الشهر المقبل.