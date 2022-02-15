تُعرض في الولايات المتحدة بين آذار/مارس وأيار/مايو على محطة "ان بي سي" نسخة أميركية من مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية الشهيرة التي تُصنف من أكثر الأحداث الموسيقية استقطابا للمتابعين في العالم.

وسيتولى مغني الراب الأميركي سنوب دوغ والمغنية كيلي كلاركسون تقديم "American Song Contest" ("مسابقة الأغنية الأميركية") التي تبثها محطة "ان بي سي" على مدى ثمانية أسابيع وتُعرض حلقتها النهائية في التاسع من أيار/مايو، وفق بيان.

ويشارك في المسابقة مغنون منفردون وفرق تضم شخصين أو أكثر من الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة الفدرالية واشنطن وخمس أراض خاضعة للسيادة الأميركية.

وقال سنوب دوغ، نجم الهيب هوب وأحد أثرى مغني الراب في الولايات المتحدة الذي قدّم الأحد عرضا خلال استراحة مباراة "سوبربول" النهائية لدوري كرة القدم الأميركية، "إنه لشرف لي أن أقدّم +American Song Contest+ إلى جانب كيلي كلاركسون".