تباطأ النمو الاقتصادي في رومانيا بصورة أكبر من المتوقع في الربع الرابع من العام، حيث أثرت أزمة الطاقة وأضطرابات سلاسل التوريد على الصناعات سلبا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء

وسجل إجمالي الناتج المحلي للبلاد نموا بنسبة سنوية قدرها 2ر2% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وهي نسبة أقل كثيرا من متوسط التقدير الذي ورد في استطلاع أجرته "بلومبرج"، وبلغ نسبة 2ر5%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد في البلاد بنسبة 5ر0% بالمقارنة مع الربع السابق.

وبينما فاجأت النتيجة المحللين، توقع البنك المركزي حدوث التباطؤ الاقتصادي.