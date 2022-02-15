يواجه المسافرون في لندن ارتفاعا في تذاكر السفر هو الأعلى خلال عقد من الزمان ، حيث تحاول المدينة إعادة بناء مالية هيئة النقل ، في أعقاب جائحة فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وذكر بيان أن متوسط الزيادات ، وهو 8ر4 % لرحلات قطارات الأنفاق والحافلات ، يتماشى مع الظروف التي تمر بها هيئة النقل في لندن في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة المتحدة لانقاذ التمويل. وهذه القفزة في أسعار تذاكر الحافلات وقطارات الأنفاق ،التي تعد الأكبر منذ كانون الثاني /يناير 2012 ، تزيد الضغوط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من أزمة تكاليف المعيشة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية.

وقالت بلدية المدينة إن الزيادات سوف يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول الشهر المقبل ،وهي تعادل معدل التضخم في أسعار التجزئة زائد 1%وهي نفس الصيغة التي استخدمت في أخر زيادة في عام .2021

وسوف ترتقع أسعار حافلات وسط لندن بمقدار 10 بنسات إلى 65ر1 جنيه استرليني (23ر2 دولار).

أما أسعار التذاكر الشاملة لقطارات الأنفاق داخل المنطقة رقم واحد بأحياء لندن الداخلية، فسوق ترتفع لأول مرة خلال ست سنوات بمقدار 10 بنسات إلى 50ر2 جنيه استرليني. يذكر أن عمدة لندن صادق خان أجرى مفاوضات صعبة للغاية طيلة شهور مع حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، حول كيفية تقاسم تكلفة سد الثغرات في ميزانية هيئة النقل والتي تفاقمت جراء الجائحة.

وقال خان في بيان إن المدينة "اضطرت إلى أن تجد نفسها في هذا الوضع بسبب الحكومة ،واستمرارها في رفض التمويل المناسب لهيئة النقل . لقد فعلت كل ما في وسعي لتيسير أسعار التذاكر قدر الإمكان".