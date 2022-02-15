كشف استطلاع حديث للرأي انقساما بين الألمان فيما يتعلق بتخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا الحالية.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن حوالي 50% من الألمان يدعون إلى إلغاء كامل، أو جزئي، لقيود مكافحة كورونا.

وبحسب الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه طالب 21% من الألمان بإلغاء كامل للقيود، بينما طالب 27% بتخفيفها.

وفي المقابل، طالب 32% من الذين شملهم الاستطلاع الإبقاء على القيود، بينما طالب 13% آخرون بتشديدها.

ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث المزيد من الخطوات لمواجهة أزمة كورونا. ومن المحتمل تخفيف القيود مع بداية الربيع في آذار/مارس المقبل.