ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد "عملاق الدوري الأسباني" يراقب عن كثب الدولي البلجيكي جايسون دينايير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني يرغب في التعاقد مع مدافع جديد في نافذة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز خطه الخلفي خاصة بعد رحيل سيرجيو راموس ورافاييل فاران، واكتفى بالتعاقد مع ديفيد ألابا في صفقة انتقال حر من نادي بايرن ميونخ الألماني.

وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد سيجد منافسة من جانب ثنائي إيطاليا فريقي يوفنتوس ونابولي، في ظل رغبة الفريقان في التعاقد مع دينايير بالمجان خاصة أن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن التجديد.

وانضم البلجيكي إلى ليون في 2018 من مانشستر سيتي مقابل 10 ملايين يورو، ومنذ ذلك الحين أصبح صاحب الـ26 عامًا أحد الركائز الأساسية في فريقه الفرنسي ولم يفقد مركزه داخل منتخب بلجيكا.