بقيت نسبة البطالة في بريطانيا ثابتة في نهاية العام الماضي رغم ظهور المتحورة أوميكرون، بحسب ما أفادت بيانات رسمية

وسُجلت نسبة 4,1 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنتهية في كانون الأول/ديسمبر، وكذلك في الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب مكتب الاحصاءات الوطني.

وهذا المعدل أكثر انخفاضاً مقارنة بالفترة المنتهية في أيلول/سبتمبر عندما كانت 4,3 بالمئة، ولكنه مازال أعلى بقليل من مستوى ما قبل الجائحة.

وأثار اكتشاف المتحورة أوميكرون في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر مخاوف من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي حيث أعادت البلدان بعض قيود السفر، ولكن تبيّن أن المتحورة شديدة العدوى، أقل فتكاً من سابقاتها.