كرمت شركة الكويت للتأمين عددا من موظفيها المميزين والمثاليين من العاملين في مختلف إدارات وفروع الشركة الذين تفانوا في أداء مهام تفوق ما تمليه عليهم مراكزهم الوظيفية خلال العام 2021، وذلك في الاحتفال السنوي للشركة الذي أقامته في فندق «كراون بلازا الثريا» بالكويت بحضور الرئيس التنفيذي السيد سامي شريف ومديري الإدارات والفروع وموظفي الشركة.



كرم الرئيس التنفيذي للشركة السيد سامي شريف خلال الحفل أكثر من 50 موظفا من جميع أقسام الشركة بجميع الفئات الوظيفية من المتميزين العاملين في قسم المبيعات والإدارات والفروع بدروع النخبة وشهادات تقدير.

فقد حصد عدد من قسم المبيعات على جائزة أفضل المبيعات، وحصد ثلاثة مديرين على جائزة سنوات الخدمة، وحصد إحدى وعشرون موظفا وموظفة على جائزة الأداء المتميز، بالإضافة إلى تكريم العمالة المتميزة، وشملت القائمة أيضا الموظفين المجتهدين الذين حازوا شهادات دراسية تخدم بدورها تطوير وتحسين الأعمال، كما عرض في خطابه الإنجازات التي أهلتهم للفوز.



في كلمته خلال الحفل، خاطب شريف موظفي الشركة المتميزين قائلا: أهنئكم على ما حققتموه من إنجازات تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنجاحات والتي أصبحت مثالا يحتذى على المستوى المحلي في الكفاءة والتميز، والتي أسهمت بدورها في مسيرة تميز شركة الكويت للتأمين التي باتت مرجعا للشركات الساعية إلى الارتقاء بأدائها.

كما دعا الموظفين المتميزين إلى مواصلة مسيرة التميز ليكونوا نماذج تحتذى لزملائهم، يعملون معا بروح الفريق الواحد لتعزيز تنافسية وتميز الشركة وتحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة مستدامة مبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي قريبا بإذن الله.