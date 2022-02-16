نظمت إدارة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية مؤخرا ورشة تدريبية للأمن والسلامة بالتعاون مع بنك برقان، بهدف تدريب عدد من مديري فروع البنك على كيفية التعامل مع حالات الاقتحام والسطو المسلح من خلال سيناريوهات محاكاة وهمية مشابهة لأحداث حقيقية.



وهذا التعاون المشترك الأول من نوعه استهدف رفع الحس الأمني لدى موظفي البنك وتدريبهم على التعامل السليم مع مثل هذه المواقف، وقد أجرى الفريق المختص لدى وزارة الداخلية ورشة التدريب الأمني يوم الأحد 13 فبراير 2022 تبعها في اليوم التالي تمرين المحاكاة الوهمي في فرع بنك برقان بمنطقة صبحان.



وقد تم خلال يومي الورشة تدريب مديري الفروع المشاركة وكافة الموظفين المعنيين على الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل مع المواقف المشابهة وتطبيق هذه الإجراءات بشكل عملي بأسلوب المحاكاة الواقعية من خلال التمرين الوهمي.

وأظهر كل من كوادر وزارة الداخلية وموظفي البنك حرفية عالية في تنفيذ التدريب، وتمت محاكاة عملية السطو المسلح الوهمية بشكل ناجح دون تكبد أي خسائر مادية أو بشرية.



وتعليقا على هذا التعاون، صرح رئيس إدارة الخدمات العامة في البنك م. سعود الهدبة، قائلا: «إن حرصنا الدائم على سلامة موظفينا وأمن مرافقنا وعلى سير العمل فيها في أفضل الظروف أولوية قصوى وقيمة رئيسية لا نتهاون بها.

ويمثل هذا التدريب بالتعاون مع إدارة القوات الخاصة إجراء استباقيا لضمان المحافظة على هذه القيمة في المستقبل، وليست مجرد استجابة لحالة طارئة بعينها».



وأضاف الهدبة: «نحن نثمن بشدة جهود وزارة الداخلية وإدارة القوات الخاصة وحرصها الشديد طوال فترة التدريب على العمل بأعلى درجات الاحترافية وفق أفضل المعايير التي تجسدها الكوادر الأمنية التي نفخر بها جميعا».