تنظم اللجنة الفنية لكرة اليد بنات بالاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي في الساعة 11 ظهر اليوم مهرجانا رياضيا على صالة نادي الكويت، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للاتحاد «مواهبنا في مدارسنا» للموسم الرياضي 2021-2022 بمشاركة 60 لاعبة تم اختيارهن بصفة أولية من مراكز الموهوبين بالمحافظات الست من اجل اختيار منتخب المدارس بعدما شهدت المراكز خلال الفترة الماضية إقبالا كبيرا من قبل البنات لممارسة كرة اليد.



من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد فيصل المقصيد بالمجهود الكبير الذي يبذل من خلال اللجنة الفنية النسائية برئاسة حصة الصانع عضو مجلس الادارة واللجان العاملة والتوجيه الفني للتربية البدنية في وزارة التربية.