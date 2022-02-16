عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا بشأن تمديد مدة فريق عمل متابعة تنفيذ خطة التنمية بالوزارة.



وأضافت مصادر ان فريق العمل برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شؤون التخطيط والتنمية وعضوية كل من: «مدير إدارة التخطيط بقطاع التخطيط والتنمية (نائبا للرئيس) ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون الهندسة الصحية ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية ورئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الكبرى ومدير إدارة الشؤون المالية بقطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وعضوين من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ليتم ترشيحهما من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ودلال وليد الرويح ممثل عن إدارة تنفيذ مشاريع مطار الكويت الدولي وبشاير الهلال كبير المهندسين الاختصاصيين مدني بالمكتب الفني لوكيل الوزارة - عضوا ومقررا».



ولفتت المصادر إلى أن ذلك لمدة



3 أشهر اعتبارا من ٤ الجاري على أن تكون اجتماعاته خارج أوقات الدوام الرسمي.



وأوضحت المصادر انه وفقا للمادة ثانية من القرار الإداري: يتولى الفريق المهام التالية:



1- تقديم البيانات والتقارير التي تتطلبها إعداد الخطة.



2- دراسة المشاكل التخطيطية.



3- متابعة تنفيذ الخطة.



4- إعداد التقارير الدورية.



5- تقديم التقارير الدورية إلى الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



ولفتت المصادر إلى أن الفريق سيلتزم بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2011/16 المؤرخ في 2011/5/30 بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2016.



وبينت أن لفريق العمل، عند الرغبة، الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع وله في سبيل إنجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة وفي حالة اعتذار أحد أعضاء الفريق تخطر اللجنة الفنية بذلك.



وترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقرير دوري شهري عن أعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم إنجازه ونسبة الإنجاز على أن يرفع في الأسبوع الأخير من كل شهر وبحد أقصى نهاية آخر يوم عمل في الشهر.