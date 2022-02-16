أكدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حرصها على دعم وتشجيع مشاركة المرأة في ارتياد آفاق العلم الرحبة والإسهام في مجالاته المختلفة وتمكينها في المجالات التكنولوجية إيمانا منها بالدور الرائد للمرأة وإسهاماتها في البناء الحضاري.



وأشادت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة أسبوع المرأة والعلوم الذي يصادف بين 11 و17 فبراير الجاري بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الكويتية في المجالات العلمية المتنوعة وتحقيقها عددا من الإنجازات المتميزة فيها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



وأشارت إلى استمرارها في دعم مشاركة المرأة في الفعاليات العلمية، ولاسيما المشروعات البحثية التي تنفذها وبراءات الاختراع التي تنجزها والمشاركة بأبحاث رصينة في المؤتمرات العلمية وإكمال الدراسات العليا في بعض التخصصات النادرة، إضافة إلى منحها الجوائز المستحقة عن إنجازاتها العلمية.



وقالت إن من المجالات التي دعمتها مؤخرا مؤتمر المرأة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط (WiCSME) حرصا منها على بناء القدرات الضرورية للمرأة للإسهام في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز المهارات المطلوبة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المرأة في المجالات التكنولوجية لاسيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



من جهتهن، أشادت الفائزات الكويتيات بجوائز مرموقة في مؤتمر المرأة في الأمن السيبراني بالدور الرائد الذي تؤديه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تمكين المرأة الكويتية من الانخراط في ميدان الأمن السيبراني والانضمام إلى المشهد الدولي في هذا المجال الحيوي.