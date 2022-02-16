انكسار شدة البرد يبدأ 24 فبراير.. و«عقرب الدسم» ينتهي 7 مارس.. والصيد مناسب 21 - 27 الجاري



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق انه وخلال الأيام الـ 10 المقبلة يتمركز ضغط منخفض على منطقة وسط وشمال شرق شبه الجزيرة العربية يؤدي الى هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين شمالية غربية ورياح «كوس» بين خفيفة ومعتدلة السرعة.



وأضاف: قد تنشط هذه الرياح في بعض الايام وسرعتها لا تزيد على 25 كلم/س خلال هذه الفترة، لافتا الى ان هذا المنخفض يجعل من طقس المنطقة خلال فترة عطلة العيد الوطني بين صحو وغائم جزئيا وخال من تساقط الامطار، مع ملاحظة ان الحرارة ستكون مرتفعة قليلا بين 21 و27 درجة في حدها الأعلى في النهار، وفي الليل في حدها الادنى بين 11 و15، وهو اشبه ما يكون بالطقس الربيعي الذي لا يحتاج الى مدفأة.



من الناحية الفلكية، قال المرزوق: يوم السبت 19 الجاري تدخل الفترة الثانية من برد العقارب، والتي هي فترة برد عقرب الدم ومدتها 9 ايام وتنتهي مع بداية دخول فترة عقرب الدسم التي تبدأ في 28 الجاري، وهي مؤشر اولي على بداية دخول فترة الربيع.



وزاد الخبير الفلكي عادل المرزوق: يوم الاحد 20 الجاري يدخل برج الحوت، والذي تقول عنه العرب السجع التالي «في رابع الحوت البرد يموت»، ورابع الحوت هو اليوم الذي يبدأ به نوء «سعد بلع» والذي يبدأ 24 الجاري، وفي هذا اليوم يكون فيه انكسار شدة البرد وقرب دخول فصل الربيع.



وتابع: يوم الاثنين 28 الجاري، وهو آخر يوم في شهر فبراير، تدخل فترة برد عقرب الدسم، وهي ثالث فترة برد العقارب وآخرها، ومدتها ايضا 9 ايام وتنتهي الاثنين 7 مارس المقبل، حيث تخف البرودة وتبدأ تظهر الملابس الصيفية.



أما حالة البحر فأوضح المرزوق انه خلال هذه الفترة هناك تيارات الحمل شديدة الاندفاع وهي غير صالحة للصيد بسبب قوة اندفاعها، وستستمر تيارات الحمل هذه حتى الاحد 20 الجاري، ثم تتحول يوم الاثنين 21 الجاري الى تيارات فساد خفيفة الاندفاع، وتكون صالحة للصيد وتستمر حتى الاحد 27 الجاري.



وزاد: امواج البحر خلال هذه الفترة بين خفيفة ومعتدلة وتكون انسب فترة للصيد في الساعة 2.15 بعد الظهر مع وقفة ماية السجي (المد) وستستمر وقفة الماية مدة 32 دقيقة، حيث تتحول الماية بعد ذلك الى الثبر (الجزر)، ولمعرفة وقت وقفة الماية في الايام التالية يمكن زيادة فترة قدرها 40 دقيقة في كل يوم عن وقت وقفة الماية الذي ذكرناها هنا، وستنتهي تيارات الفساد الاثنين 28 الجاري وتدخل تيارات الحمل سريعة الاندفاع وغير الصالحة للصيد.





