علاء مجيد



حققت 8 بنوك محلية 816 مليون دينار أرباحا خلال 2021، إذ ارتفع صافي ربح المصارف التي أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن، بنسبة 78.4% بما قيمته 359 مليون دينار، مقارنة مع 457.302 مليون دينار أرباح حققتها البنوك ذاتها في 2020.



وجاءت معدلات النمو المرتفعة في صافي أرباح البنوك مدفوعة بعدد من المحفزات يأتي على رأسها تحسن البيئة التشغيلية، والتخلص الواضح من تداعيات كورونا ومتحوراتها مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انخفاض حجم مخصصات خسائر الائتمان.



واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت نتائجها على 58.44% من أرباح القطاع بـ 476.95 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية التي أعلنت نتائجها على 41.55% من أرباح المصارف بـ 339.09 مليون دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة أكبر البنوك لجهة قيمة الأرباح بـ 362.25 مليون دينار خلال 2021، وبنسبة نمو سنوية بلغت 47% مقارنة بـ 246.34 مليون دينار عن عام 2020، تلاه بيت التمويل الكويتي بـ 243.41 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 64% مقارنة بـ 148.399 مليون دينار في 2020، وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 48.49 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 40.9% مقارنة بـ 34.4 مليون دينار في 2020.



وحل رابعا بنك برقان بأرباح بلغت بـ 45.39 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 35%، مقارنة مع 33.6 مليون دينار أرباح في 2020، وجاء في المرتبة الخامسة بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت 42.105 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 46.2% مقارنة مع 28.8 مليون دينار في العام السابق.



وجاء بنك الأهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 31.22 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5% مقارنة بـ 29.7 مليون دينار أرباح في 2020، تلاه في المرتبة السابعة البنك الأهلي بأرباح بلغت قيمتها 27.22 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 139.1%، كما جاء في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 15.96 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 183.4% وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن.



ارتفعـــت الإيــــرادات التشغيلية للبنوك الكويتية الثمانية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال عام 2021 بنسبة 7.03% لتصل إلى 2.662 مليار دينار مقارنة بـ 2.487 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2020.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيردات التشغيلية خلال 2021 بقيمة 906.32 ملايين دينار تلاها بيت التمويل الكويتي بقيمة 811 مليون دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 234.73 مليون دينار بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 187.78 مليون دينار وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 170.06 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 153.86 مليون دينار تلاه سابعا بنك وربة بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 107.35 ملايين دينار وجاء في المركز الثامن بنك أهلي المتحد بإيرادات تشغيلية بلغت 91.43 مليون دينار.



إجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول للبنوك الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن بنهاية شهر ديسمبر الماضي الى 89.8 مليار دينار بنسبة نمو 7.45% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2020 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 83.57 مليار دينار.



وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 33.25 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 11.9% مقارنة بـ 29.71 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 21.78 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.33% مقارنة بـ 21.50 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.35 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 14.2% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.07 مليارات دينار وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.55 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 7.25%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.62 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 16% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.57 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.66% وحل ثامنا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 3.58 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 3.02%.