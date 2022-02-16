علي إبراهيم



أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني، سعد العتيبي، أن الإدارة مستعدة تماما لتنفيذ القرارات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء في شأن الإجراءات الصحية الاحترازية بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته والتي تدخل حيز النفاذ في 20 الجاري.



وقال العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» إن القرارات الأخيرة شهدت تخفيفا ملموسا في الإجراءات من شأنه أن يرفع من حركة النقل الجوي عبر مطار الكويت لتعود مجددا إلى مستويات ما قبل الجائحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تخفيف القيود لا يعني التهاون في إجراءات الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتعليمات التي صدرت أخيرا.



وشدد العتيبي على ضرورة أن يعي المسافرون فحوى القرارات الأخيرة وخصوصا تعريفات الشخص المحصن وهو من تلقى الجرعة التعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت، ومن لم يمض على تلقيه الجرعة المكملة 9 أشهر، ومن تعافى من الإصابة ولم يمض على تاريخ الإصابة 3 أشهر، إذ تلغى لتلك الفئة فحوصات الـ pcr قبل الوصول إلى البلاد وبعد الوصول وكذلك الحجر المنزلي.



ولفت إلى أن غير مكتمل التحصين هو كل من أمضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكملة، وفي هذه الحالة يلغى فحص الـ pcr المطلوب منه قبل الوصول إلى البلاد، ويفرض عليه حجر منزلي لمدة 7 أيام عند الوصول يستطيع إنهاؤه حال إجراء فحص pcr سلبي.

وذكر أن غير المحصنين وهم من لم يتلقوا اللقاحات المعتمدة أو لم يستكملوا الجرعة فتطبق عليهم الإجراءات الخاصة بإجراء فحص pcr سلبي قبل 72 ساعة من الرحلة، مع الحجر المنزلي لمدة 7 أيام عند الوصول وإجراء فحص pcr في اليوم السابع يثبت الخلو من الفيروس لإنهاء الحجر.