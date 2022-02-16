أعلن بنك الكويت المركزي في تصريح مشترك مع اتحاد مصارف الكويت، عن إطلاق فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثاني، والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.



جاء ذلك في تصريح صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، قال إن إطلاق الحملة التوعوية للعام الثاني يأتي إثر النتائج الإيجابية التي حققتها منذ انطلاقها بداية 2021 بإشراف «المركزي»، وبالتعاون مع «اتحاد المصارف»، بمشاركة جميع البنوك الكويتية.



وأكد الهاشل أهمية مثل هذه الحملات التي توفر وسيلة فاعلة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص المركزي على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي.



واشار إلى تنوع المواضيع التي تشملها الحملة في نسختها الثانية، ومن بينها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية على تطبيقات الهواتف الذكية، أو حتى المكالمات الهاتفية.



ولفت إلى أن استخدام تلك الوسائل بغرض الحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل، مثل رقم حسابه ورقمه السري ورقم OTP، وذلك بغرض سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية، إضافة إلى إعادة استعراض مواضيع الحملة التي طرحت العام الماضي بأسلوب وطريقة جديدة، كما ستغطي الحملة عديدا من المواضيع المستجدة الأخرى.



وأشار إلى أن التوعية والتثقيف هما نهج متواصل ودائم لدى بنك الكويت المركزي ولن يتوقف في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية والمالية، التي استفادت من ثورة الاتصالات والإنترنت، للتوسع في خدماتها ومنتجاتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد، إن حملة «لنكن على دراية» هي تتويج للتعاون الوثيق بين البنك المركزي واتحاد المصارف من أجل خلق توعية مصرفية ومالية لدى جميع العملاء بالكويت، من خلال تطوير محتوى إعلاني وإعلامي يستهدف جميع الشرائح والفئات والجنسيات ويسهم في زيادة وتعميق الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع.



وأضاف الماجد أن الاتحاد حريص على دعم ومساندة المجتمع من خلال هذه الحملة وكجزء من المسؤولية الاجتماعية لجميع البنوك الكويتية، مشيرا الى أن الحملة ستكون إحدى الوسائل المستدامة للتواصل مع المجتمع ومكوناته.



يذكر أن الحملة توظف عديدا من الوسائل والقنوات، حيث تشتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات صحافية ومواد تعريفية، وذلك عبر كافة قنوات التواصل خصوصا القنوات الرقمية، وحسابات بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت على منصات التواصل الاجتماعي، وفروع البنوك وغيرها من نقاط التواصل مع الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، وتفاعل الجمهور معها.