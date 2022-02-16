أعلنت مجموعة «Ooredoo» عن نتائجها المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، حيث حققت إيرادات بلغت 30 مليار ريال قطري، بزيادة نسبتها 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن نمو الإيرادات تحقق في ظل النمو الذي حققته المجموعة في السوق الأول قطر، وفي كل من إندونيسيا وتونس، وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كانت إيرادات الشركة ستكون أعلى بنسبة 7%.

وبلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 13 مليار ريال، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44% مدفوعا بالنمو في إندونيسيا، وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في الكويت، وارتفاع ثقة العملاء في الجزائر.

وبلغ معدل نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 8%، فيما كان سيبلغ 11% مع استثناء أثر صرف العملة الأجنبية، وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 30% ووصل إلى 8.2 مليارات ريال.



صافي الأرباح



وبلغ صافي أرباح المجموعة المخصص لمساهمي «Ooredoo» نحو 47 مليون ريال، أما الانخفاض بنسبة 96% في صافي الأرباح المخصصة للمساهمين فقد كان وبشكل عام نتيجة للخسائر في سعر الصرف وتعطل الأعمال في ميانمار.

غير أن تلك الآثار السلبية قد تمت معادلتها جزئيا بالأرباح التي تحققت نتيجة لاتفاقية بيع وإعادة استئجار أبراج اتصالات تعود ملكيتها الى إندوسات «Ooredoo»، وتبلغ قيمتها 1000 مليون ريال، وعند استثناء أثر سعر الصرف والأحداث لمرة واحدة، كان صافي ربح الشركة سينمو بنسبة 61%.



وتجاوزت القاعدة الموحدة للعملاء بنهاية العام 121 مليون عميل، وذلك بفضل الأداء القوي في إندونيسيا وسلطنة عمان والجزائر والعراق، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، حيث تستند التوصية لموازنة عامة جيدة، وسيولة كافية، وأداء تشغيلي قوي.



تنفيذ التحول الرقمي



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «Ooredoo» الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني: «أنهت مجموعة Ooredoo عام 2021 مع مزيد من المرونة، وتجسد ذلك في تحقيق الشركة لنتائج قوية في نهاية العام مدفوعة باستمرارها في تنفيذ برنامجيها للتحول الرقمي وترشيد النفقات في أسواقنا الأساسية، فقد ارتفعت إيراداتنا لتصل إلى 30 مليار ريال، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 44% مرتفعا من 42% في عام 2020، كما نعتز بتحقيق تحسن كبير في تدفقاتنا النقدية الحرة وصل إلى 30%».



وأضاف بالقول: «حافظنا كذلك خلال 2021 على مكانتنا كشركة تمكن من التحول الرقمي من خلال توفير منتجات مبتكرة لعملائنا، بالإضافة إلى توفير خدمات اتصالات موثوقة عبر جميع الأسواق التي نقدم خدماتنا فيها، الأمر الذي عزز ثقة العملاء في شركتنا».



وتابع آل ثاني: «علاوة على ذلك، فإننا نشعر بالحماس فيما يتعلق بشراكتنا الجديدة في إندونيسيا، حيث ستصبح شركة Indosat Ooredoo Hutchison ثاني أقوى مشغل لخدمات الاتصالات في إندونيسيا، وكيانا يسهم في تحقيق القيمة في عالم جديد من شركات الاتصالات الرقمية والإنترنت في إندونيسيا».



نمو قوي



من جانبه، قال العضو المنتدب لمجموعة Ooredoo عزيز العثمان: «سعداء بالإعلان عن أداء قوي لشركتنا، إدى إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 4% وحققنا أيضا نموا قويا في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 8%، فقد نتج عن نجاح عملية تحولنا تحقيق تدفق نقدي حر بلغ 8.2 مليارات ر.ق وبزيادة بلغت 30%».



وأضاف بالقول: «لاتزال قطر، سوقنا الأول، مستمرة في تحقيق نتائج قوية، حيث نمت إيراداتها بنسبة 6% لتصل إلى 7.5 مليارات ريال، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ليصل إلى 52%».



وأشار إلى أن الاستثمار في نشر شبكة 5G مصحوبة بالمنتجات والعروض المبتكرة الجديدة، كان له أثر إيجابي على أداء Ooredoo الكويت التي حققت ارتفاعا بسيطا في إيراداتها التي وصلت إلى 2.5 مليار ريال، وحققت Ooredoo الجزائر وOoredoo تونس نموا كبيرا عند احتسابه بالعملة المحلية خلال 2021، حيث بلغ 8% و6% على الترتيب، وارتفع عدد عملاء Ooredoo عمان بنسبة 2%.



واختتم العثمان حديثه بالقول: «كانت 2021 سنة ذهبية بالنسبة لإندوسات Ooredoo، حيث حققت الشركة نموا مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين.

فقد ارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 8 مليارات ريال، وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 49%، مدفوعا بمبادرات خفض الإنفاق التي تنفذها الشركة».