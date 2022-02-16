قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن «فريق النمر» في البيت الأبيض يتخذ استعداداته من أجل التوصل لطرق رد الولايات المتحدة على أي غزو روسي محتمل ضد أوكرنيا.



وأوضحت الصحيفة الأميريكية ان فريق البيت الأبيض وضع خططا ودليل إجراءات بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة لبحث السيناريوهات والاتفاق على مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة التي ستشمل الأسبوعين الأولين من الغزو الروسي. ونقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن هذا الجهد لم يساعدهم فقط على توقع التعقيدات المحتملة للغزو، بل يدفعهم أيضا إلى اتخاذ إجراءات في وقت مبكر، مثل فضح حرب المعلومات الروسية قبل تنفيذها لتقويض قوتها الدعائية. وقد أنشأ البيت الأبيض هذا الفريق بعد أن اكتشف مسؤولو مجلس الأمن القومي، في أكتوبر الماضي، دلائل مقلقة عن زيادة كبيرة في عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا. ويقول مسؤولو مجلس الأمن القومي إنهم قد لا يتمكنون من توقع تحركات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادته العسكريين. ورغم ذلك، فإن التخطيط القوي ودليل الإجراءات يستحقان العناء.