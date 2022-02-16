قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد ان العلماء الثقات يعدون مشاعل نور يستنير الشباب بعلمهم الموثوق.

جاء ذلك في تصريح للسفير الشيخ علي الخالد لـ «كونا» على هامش حضوره محاضرة علمية قدمها المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء السعودي د.الشيخ سعد الشثري لمجموعة من طلبة العلم الكويتيين.

وأشاد بالمنهج العلمي الذي ينتهجه د.الشثري وما يملكه من علم غزير وموثوق عبر سنوات طوال من الاجتهاد والبحث والدراسة حيث نهل العلم من مشايخ وعلماء كبار وجامعات عريقة كون من خلالها خلفية معرفية كبيرة ومنهجا سليما يحتذى.

وشدد السفير الخالد على ضرورة أن يستفيد الشباب من طلبة العلم من علماء الدين وينهلوا العلم من منبعه وهم أهل العلم الراسخون فيما يخدم دينهم ووطنهم ومجتمعهم.