نشيد بمساعي القائمين على هيئة الاستثمار لتوفير الفرص الاستثمارية والعمل المتواصل الداعم لعجلة التنمية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت اقتصادياً



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومدير عام الهيئة الشيخ د.مشعل جابر الأحمد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السيدة وفاء أحمد القطامي ومديرة إدارة أمانة سر مجلس الإدارة السيدة هنادي علي إسماعيل، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السادس للهيئة لسنة 2020/2021.



هذا، وقد أشاد سموه بكل المساعي المبذولة من قبل القائمين على الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية والعمل المتواصل الداعم لعجلة التنمية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية لتعزيز مكانة الكويت اقتصاديا وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.



حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.



كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومدير عام الهيئة الشيخ د.مشعل جابر الأحمد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السيدة وفاء أحمد القطامي ومديرة إدارة أمانة سر مجلس الإدارة السيدة هنادي علي إسماعيل، حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي السادس للهيئة لسنة 2020/2021.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية صربيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.