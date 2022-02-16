اختتم معهد الكويت للأبحاث العلمية دورته التدربية الربيعية الـ 33 الموجهة لطلبة الثامن والتاسع المتوسط والهادفة لتنمية وتثقيف الجيل الناشئ وتنمية ميوله العلمية قبل اتخاذ القرار لتحديد الوجهة الدراسية.



وتضمنت الدورة برنامج «البنية التحتية والعوامل المؤثرة عليها» والذي أعدته وأشرفت عليه م.دانة العنزي ممثلة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية بمركز أبحاث الطاقة والبناء لتعريف الطلبة على دور المهندس المدني في البناء والمحافظة على ديمومة البنية التحتية والحرص على سلامتها من الأخطار البيئية والكوارث الطبيعية.



وكان من أهم أهداف البرنامج التعرف على تخصص الهندسة المدنية وعناصر الإنشائية ومواد البناء، وتعريف الطلبة على المؤثرات الخارجية في البنية التحتية، والأشكال الهندسية وتأثيرها على اتزان العناصر الإنشائية، وتغير المناخ والزلازل وقوة الجاذبية الأرضية، واكتساب المهارة البحثية عن طريق التدريب لعمل ملصق بحثي.