توج فريق الحرس الوطني بكأس الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة السلة، فيما حل فريق وزارة الكهرباء والماء ثانيا وفريق وزارة الدفاع ثالثا.



هذا، وأكد مدير إدارة الفعاليات بقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم أن النجاح الحقيقي هو نتيجة التعاون مع جميع الجهات المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بجانب ارتفاع المنافسة بين اللاعبين لتحقيق المراكز الأولى وشهدت المباراة الختامية منافسة كبيرة بين الفريقين لحصد لقب كأس السلة للوزارات.



وقدم اللاعبون خلال التتويج الشكر إلى مسؤولي الهيئة العامة للرياضة على اهتمامها بتوفير كافة السبل التي تسهم في تطورهم وتوعيتهم بكل ما يستجد في المجالات الرياضية، والتي ساهمت في ارتفاع المستوى الفني والبدني خلال المنافسات.