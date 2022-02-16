القاهرة - سامي عبدالفتاح



رفع الاتحاد المصري لكرة القدم، والمدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش شعار «لا صوت يعلو فوق صوت تأهل الفراعنة لمونديال 2022»، حيث استجاب اتحاد الكرة وسلطات الأمن لطلب كيروش بأن تكون مباراة الذهاب مع السنغال في 25 مارس بستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 50 ألف مشجع، وذلك حتى تكون كل الظروف مساندة لمنتخب مصر لتحقيق فوز جيد على «أسود التيرانغا» في لقاء الذهاب وقبل لقاء الإياب المقرر في 28 مارس في داكار، وليكون اقتناص تذكرة الذهاب الى مونديال قطر 2022، الرد العادل على المنتخب السنغالي الذي حرم «الفراعنة» من اللقب الثامن لبطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.



كما يدرس اتحاد الكرة المصرية إمكانية سفر عدد كبير من الجماهير المصرية لمساندة المنتخب في مباراة الإياب بالعاصمة داكار، وذلك بالتنسيق مع مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الأخرى.



إلى ذلك، سقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل مع ضيفه إيسترن كومباني بنتيجة (1-1)، مساء أمس الأول بستاد الإسكندرية في افتتاح الجولة الـ 9 من الدوري، اذ تقدم الاتحاد أولا عبر أحمد عادل ميسي في الدقيقة (28) ولكن إيسترن كومباني عاد بقوة للمباراة في الشوط الثاني رغم النقص العددي لطرد أحد لاعبيه وسجل التونسي فراس عيفية هدف التعادل في الدقيقة (52).



ورفع الاتحاد رصيده بقيادة حسام حسن إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما حصد إيسترن كومباني مع مديره الفني علاء عبدالعال ثاني نقطة بالدوري محتلا المركز الـ 18 والأخير. وفي مباراة أخرى، تعادل سلبيا مصر المقاصة مع طلائع الجيش.



وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة نفسها، حيث يستضيف فاركو نظيره إنبي، فيما سيكون الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على بيراميدز، وأخيرا يحل البنك الأهلي ضيفا على فيوتشر.