بيروت ـ ناجي شربل



شارف «أيقونة» نادي النجمة موسى حجيج على العودة إلى منصبه مديرا فنيا للنادي النبيذي، وقيادته في مرحلة الإياب من الدوري العام اللبناني الـ62 ومن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس لبنان، بعد إعلان النجمة الافتراق بالتراضي مع المدير الفني السوري ماهر البحري الذي بات سابع مدرب يفقد منصبه هذا الموسم. وكان حجيج قاد النجمة إلى مركز الوصافة في الدوري والكأس العام الماضي أمام الأنصار، وخسر الفريق تحت قيادته مباراتين فقط كلفتاه الثنائية لمصلحة غريمه اللدود.



وبعدها خاض حجيج انتخابات رئاسة الاتحاد اللبناني لكرة القدم في مواجهة الرئيس م.هاشم حيدر، ثم غادر إلى ليبيريا ملتحقا بعمل خاص مع أحد زملائه القدامى من اللاعبين.



في حين تولى البحري الإشراف على النجمة بعد انطلاق الموسم الحالي، وخسر الفريق تحت قيادته مباراة واحدة أمام شباب الساحل، لكنه وقع في «مطب» التعادلات.