قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال تعاملات الأمس، وذلك وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.



وخلال جلسة الأمس، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولارا للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولارا، وزاد الذهب 0.6% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1880.20 دولارا للأوقية.



وقال ستيفن إينيس المدير لدى إس.بي.آي أسيت مانجمنت، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد العالم تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم، بحسب ما نقلته «رويترز».



وأضاف: «إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا».



وحصل المعدن النفيس على مزيد من الدعم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، ما يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، وتراجع الدولار قليلا فيما دعم جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين عملات أخرى.



وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.79 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.1% إلى 1026.86 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 2349.82 دولارا.