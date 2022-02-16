أعلن أغنى شخص في العالم إيلون ماسك أنه منح أكثر من 5 ملايين سهم من أسهمه في تسلا، للجمعيات الخيرية في نوفمبر الماضي.



ووفقا لتقرير قدمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، فقد تبرع الشريك المؤسس لشركة تسلا بـ 5.04 ملايين سهم في شركة صناعة السيارات الكهربائية في الفترة من 19 نوفمبر إلى 29 نوفمبر، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وبلغت قيمة التبرع 5.7 مليارات دولار، بناء على متوسط الأسعار في الأيام التي باع فيها الأسهم، فيما لم يتم ذكر اسم المؤسسة الخيرية التي تلقت التبرعات في إفصاح ماسك.



ويتزامن تبرع ماسك، مع الوقت الذي كان يبيع فيه أسهما في شركة تسلا بمليارات الدولارات لتمويل فاتورة ضريبية على ممارسة خيارات الأسهم التي يمتلكها في الشركة والتي سيحين نهاية الحق في تنفيذها في أغسطس المقبل.



وقدرت قيمة الأسهم التي باعها ماسك العام الماضي، بأكثر من 15 مليار دولار، فيما قال في تغريدة إنه سيصبح أكبر دافع ضرائب في تاريخ الولايات المتحدة بما يصل إلى 11 مليار دولار.