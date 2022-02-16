صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل أوقفت نقل منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من الاصطدام بروسيا.



وأضافت الصحيفة الإسرائييلية ان «إسرائيل تفعل كل شيء حتى لا تجد نفسها في الوسط، بين الغرب وأوكرانيا من ناحية - والروس من ناحية أخرى».



ولفتت إلى أن إسرائيل وجدت نفسها في العام الماضي في وضع معقد، عندما طلبت كييف من واشنطن التزود بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.



وتابعت: «مثل هذه التجهيزات كان من الممكن أن تضع إسرائيل في حالة أزمة شديدة تجاه موسكو».



وقالت «يديعوت أحرونوت» إن إدارة بايدن وقادة الكونغرس تفهموا الحاجة الإسرائيلية إلى الحذر ولم يغضبوا على إسرائيل لرفضها تزويد كييف بالقبة الحديدية.



وتم تطوير نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في إسرائيل ولكنه مشروع مشترك مع وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون».



ولا تسمح الاتفاقية بين الطرفين ببيع هذه المنظومة الصاروخية إلى دولة ثالثة دون موافقة متبادلة.