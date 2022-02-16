أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تعرضت لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.



وحسب المعلومات فإن هناك هجوما إلكترونيا من نوع DDOS، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، على مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة ومصرفي privat bank لـOschad bank وأن العديد من العملاء لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمات والمعاملات.



وقال المركز على «فيسبوك»: «تعرض Privat bank لهجوم DDoS. هناك أيضا مشاكل في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لـ Oschad bank.



كما تعرضت مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية للهجوم.



وأكد المركز أنه «لا توجد تهديدات لأموال المودعين في Privat bank بسبب الهجوم».