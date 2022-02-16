قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن على جميع الأمريكيين مغادرة أوكرانيا فورا لأن الهجوم الروسي ما زال محتملا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحافي بشأن الأزمة الأوكرانية، أن "روسيا أعلنت أنها نفذت انسحابا جزئيا لقواتها من حدود أوكرانيا ولكن لم نتحقق من ذلك حتى الآن".

وأوضح أنه "لا يزال هناك احتمال أن تشن روسيا غزوا على أوكرانيا". وقال: إذا غزت روسيا أوكرانيا فستكون الكلفة البشرية هائلة.

وواصل "روسيا لديها حتى الآن نحو 150 ألف جندي حول أوكرانيا، وإذا غزت روسيا أوكرانيا فالتكلفة الإنسانية ستكون هائلة".

وأشار إلى أنه "تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث حول الهواجس الروسية الأمنية"، لافتا إلى أن الحكومة الروسية اقترحت مواصلة الجهود الديبلوماسية لحل الأزمة.

وأكد أن واشنطن وحلفاءها مستعدون للقيام بخطوات للتهدئة شرط ضمان سيادة الدول وأمنها.

وتابع "هناك أمل في حل دبلوماسي وتجنب المعاناة الإنسانية". وأردف "قدمنا للجيش الأوكراني التدريب والمعدات والمعلومات للدفاع عن أراضيه".

وقال، إذا لم نقف مع الحرية وندعمها أينما تواجه خطرا فسندفع الثمن غدا، لذلك، سندافع عن كل شبر من أراضي حلف الأطلسي بكل ما أوتيت الولايات المتحدة من قوة.

مضيفا ،ان العقوبات الأمريكية على روسيا ستضع ضغوطا على قطاعات روسية رئيسية وعلى الاقتصاد.

وهدد بايدن بوقف خط نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا.