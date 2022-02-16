وضع مانشستر سيتي الانكليزي الوصيف قدماً في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سحق مضيفه سبورتينغ البرتغالي 5-صفر الثلاثاء في لشبونة في افتتاح ذهاب ثمن النهائي.

وحسم سيتي فوزه في شوط أوّل من طرف واحد بتسجيله رباعية عبر الجزائري رياض محرز (7) والبرتغالي برناردو سيلفا هدفين (17 و44) وفيل فودن (32)، قبل أن يضيف الخامس في الشوط الثاني عبر رحيم سترلينغ (59).

وتقام مباراة الإياب في 9 آذار/مارس المقبل في مانشستر.

وعكس سيتي المملوك إماراتياً تفوقه المحلي على الساحة الأوروبية، معلناً بقوة عدم اكتفائه بلقب وصيف بطل المسابقة القارية الأعرق بعدما كان خسر العام الماضي النهائي أمام مواطنه تشلسي صفر-1.

وحلّ سيتي ضيفاً على سبورتينغ متسلحاً بسجله الرائع في الدوري الممتاز حيث لم يذق طعم الخسارة منذ المرحلة العاشرة، وتحديداً منذ سقوطه أمام كريستال بالاس صفر-2 في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، ليغرد خارج السرب متصدراً بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه ليفربول، ويسير بثبات نحو اللقب الرابع في السنوات الخمس الأخيرة.

كما لم يخسر سيتي سوى مباراة يتيمة أمام لايبزيغ الالماني 1-2 في دور المجموعات للمسابقة الأم في 7 كانون الأوّل/ديسمبر في مبارياته الـ 21 الاخيرة في مختلف المسابقات، محققاً 19 فوزاً مقابل تعادل.

وعاد الاسباني بيب غوارديولا مدرب "سيتيزنس" إلى تشكيلته الاعتيادية-الكلاسيكية بعدما عمد إلى المداورة بين لاعبيه في فوز نوريتش سيتي برباعية نظيفة السبت، مفتقداً لجهود مهاجمه البرازيلي غابريال جيزوس وجاك غريليش للاصابة.

ودفع غوارديولا باوراقه الرابحة البرتغالية مع روبن دياش وسيلفا وجواو كانسيلو والحارس البرازيلي إيدرسون اساسيين، علماً انه سبق لهذا الرباعي أن دافع عن ألوان بنفيكا غريم سبورتينغ. فضلاً عن البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري محرز وسترلينغ صاحب هاتريك في مرمى نوريتش وفودن.



