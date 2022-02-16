هشام الصالح معارضاً لطرح الثقة: هناك مخالفة واضحة للائحة في الاستجواب الذي لم يتضمن تحديد أي واقعة.. وعرض أمور غير واردة في المساءلة مخالفة دستورية

-الاستجواب شخصاني وتصفية حسابات قائم على أساس "لماذا بدلك أكثر من دشاديشك" وتم استخدام ألفاظ فيها إساءات لا تقال حتى في ديوانية وفيه 30 مغالطة

حسن جوهر مؤيداً لطرح الثقة: الوزير لم يستطع الرد على المحور الخاص بالأموال العامة..وأنا مع أي استجواب يتناول هذا الجانب خصوصاً بعد نضوب احتياطيات الدولة

- العالم كله يشهد مدى العلاقة التاريخية بين الشعب الكويتي والأسرة الحاكمة ولذلك أي ترويج بأن الاستجوابات الغرض منها زعزعة النظام "أمر مرفوض وغير صحيح"