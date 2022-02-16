أعلن الاتحاد الكويتي لكرة السلة، ان امين السر المساعد في الاتحاد، عويد العنزي، انتخب اليوم الاربعاء، عضوا في الاتحاد العربي للعبة لاربع سنوات مقبلة عن مقعد دول مجلس التعاون الخليجي بالاتحاد الاقليمي في الانتخابات التي عقدت على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة دبي والتي شهدت تزكية الاماراتي اسماعيل القرقاوي رئيسا للاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة رشيد العنزي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام الاجتماع ان فوز ممثل الكويت بالانتخابات جاء بعد ان حصل على 4 أصوات من ممثلي اتحادات دول المجلس مقابل صوتين لمنافسه رئيس الاتحاد العماني صالح الناعبي لينال مقعد العضوية للاتحاد الخاص بالزون الخليجي وفقا للنظام.

واضاف العنزي ان هذا الفوز يعتبر تعزيزا لمكانة الكويت الرياضية خارجيا ويعد انجازا مهما لاتحاد اللعبة الكويتي الذي يحرص على تطوير كل الكوادر العاملة به وتمكينهم على الصعيدين الداخلي والخارجي مثمنا دور الاتحادات الخليجية في الوقوف الى جانب مرشح الاتحاد في الانتخابات.

من جانبه أكد عضو الاتحاد العربي عويد العنزي في اتصال هاتفي مماثل مع (كونا) انه سيسعى وزملائه في الاتحاد العربي الى العمل على احداث تطوير المسابقات العربية للعبة للرجال والسيدات سواء للمنتخبات بمختلف فئاتها السنية او اندية الابطال لضمان أكبر مشاركة بالبطولات.

وذكر العنزي بأن هذا الفوز يمثل المكانة المميزة لكرة السلة الكويتية في محيطها الخليجي والعربي معربا عن شكره العميق لممثلي الاتحادات الخليجية على ثقتهم به لتبوأ هذا المنصب ممثلا عن كرة السلة الخليجية.