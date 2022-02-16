بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ د.أحمد الناصر، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أشاد فيها سموه بالممارسة الديمقراطية التي تمثلت في ما قدمه معاليه من ردود جلية على محاور الاستجواب المقدم له والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 الجاري والتي أبرزت ما يتحلى به من مهنية عالية وكفاءة واقتدار للقيام بمهام منصبه الرفيع فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة، معربا سموه عن خالص تهانيه بحصول على هذه الثقة، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويسدد الخطى لتحقيق كل ما يتطلع إليه الوطن الغالي من تقدم ورقي وإزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ضمنها سموه حفظه الله إشادته بالممارسة الديمقراطية التي تمثلت في ما قدمه معاليه من ردود واضحة على محاور الإستجواب المقدم له والذي تم مناقشته في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 8 فبراير 2022م والتي أبرزت المهنية الرفيعة التي يتميز بها معاليه وقيامه بمهام منصبه الرفيع بكل كفاءة فنال إثر ذلك ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة معربا سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بحصول معاليه على هذه الثقة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.