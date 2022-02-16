علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بلغ 406.4 ملايين دينار.



وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة بلغت 14.49 مليار دينار، فيما بلغت المصروفات 14.89 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من أول مارس 2021 حتى نهاية يناير 2022.



وسجلت الإيرادات النفطية في نهاية يناير المنصرم زيادة بنسبة 40% عن الإيرادات المقدر تحصيلها للعام كاملا، حيث بلغت بنهاية يناير 12.8 مليار دينار مقارنة مع 9 مليارات دينار مقدر تحصيلها عن العام كاملا.