أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية اليوم الاربعاء تمديد فترة برامج الاحتفالات بالاعياد الوطنية حتى 31 مارس المقبل تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بتخفيف القيود والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الاعلام أنوار مراد في بيان صحفي ان لجنة الاحتفالات وبالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للاحتفال بالأعياد الوطنية 2022 تحت شعار (جنة لنا كلنا) قررت تمديد برامج وفعاليات وأنشطة الاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني ال61 ويوم التحرير ال31 حتى يوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس المقبل مشيرة الى ان اللجنة تسعى الى اضفاء المزيد من أجواء الفرح والافتخار بالمناسبات الوطنية والتي تمثل ذكرى عزيزة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت.

واضافت مراد ان برامج الاحتفالية ستكون مميزة من خلال العروض التي ستشهدها مناطق الكويت كافة بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة موضحة ان من تلك الفعاليات عرض لوزارة الدفاع بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني بجانب أبراج الكويت اضافة الى عرض جوي للقوة الجوية الكويتية.

وبينت انه ستكون هناك ايضا عروض خاصة في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي واسواق المباركية والحدائق العامة والمنتزهات والاسواق.

كما جددت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية الكفيلة بضمان سلامة الجميع خاصة وأن الوعي الصحي بات تعبيرا حقيقيا عن حب الوطن وسلوكا وطنيا يسهم في حفظ سلامة كل من يعيش على أرض وطننا الغالي.

يذكر ان وزارة الاعلام اعلنت مساء امس الثلاثاء انطلاق الحملة الوطنية للاحتفال بالاعياد الوطنية 2022 تحت شعار (جنة لنا كلنا) معيدة احياء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت بعد انقطاع لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من اجراءات احترازية صحية حالت دون اقامتها.