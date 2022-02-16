بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية دخلت دجاجات أول منافسة من نوعها في ليبيا على لقب ملكة جمال الدجاج بالعاصمة طرابلس.

أقيمت المسابقة بهدف اختيار أجمل دجاجة من حيث الشكل من السلالات المختلفة، واجتذبت المنافسة عشرات المشاهدين الذين كانوا يلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص.

تقام المنافسة بمعايير صارمة، ويتم الحكم على الطيور بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش وحجم الدجاج.

وحصلت الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على 93.8 درجة. نالت الدجاجة ذات اللونين الأسود والأبيض الإعجاب وحازت على أعلى تقييم بسبب أقدامها الصفراء الزاهية وحجمها الضخم.

وبعد أن حصلت دجاجته علي الترتيب الأول في سلالة البراهمة، قال مربي دجاج الزينة مهند جعيدة وهو موظف يبلغ من العمر 30 عاما ويمارس الهواية منذ طفولته "شاركت اليوم بدجاج (البراهمة المعروف عنه باسم الفولي) وتحصلنا علي الترتيب الأول بفضل الله عز وجل وتحصلنا علي أعلي نسبة في المعرض 93.8".

وأضاف متحدثا عن دجاجته الفائزة "تتميز الدجاجة بضخامتها وبالساق الأصفر، ميزات البراهمة، وبالعرف وبالمنظر العبوس الذي نعرفه عند البراهمة وبالريشة.. نعومة الريشة واللمعة الموجودة علي الريشة".

إضافة للجمال ومعاييره، تهدف المنافسة الغريبة أيضا إلى إعادة توجيه أفكار الشباب وإتاحة فرصة للاستمتاع بشيء بعيدا عن الصراع الدائر في البلاد والاتجاه نحو المبادرات البناءة.

من جانبه، تحدث مربي دواجن يدعى منتصر عبد الله الفارسي عن صفات في الدجاج بشكل عام. وقال "فيه أنواع من التي يمتاز جمالها باللون والتي يمتاز جمالها بالحجم والتي يمتاز جمالها بلون الريشة نفسها، فيه الرسمة. بعض الأنواع يمتاز جمالها تجد عندها(أوداج) نقول نحن يعني ريش في الوجه وأنواع فيها ريش فوق الرأس. وفيه رسمة اللون تكون في الرقبة فقط وفيه تكون في الذيل فقط يعني هكذا".

وتتراوح أسعار دجاج الزينة بين 50 و800 دولار وترتفع أسعار الدجاج الفائز بالجوائز.