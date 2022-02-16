اتفقت جمعية الصحفيين العمانية والاتحاد الدولي للصحفيين في اجتماعهم الثالث بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل ، والذي استمر ليومين على الترتيبات النهائية لاستضافة سلطنة عمان للمؤتمر العام للاتحاد الدولي الحادي والثلاثين وللمقرر ان تستضيفه مسقط خلال الفترة من ٣١ مايو إلى ٣ يونيو بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض .

وبحث وفد الجمعية برئاسة الدكتور محمد العريمي رئيس مجلس إدارة الجمعية وسالم الجهوري نائب رئيس مجلس الادارة، ومن جانب الاتحاد الدولي أنطوني بيلانجي الأمين العام للاتحاد الدولي وجيم ابو ملحه امين الصندوق بالاتحاد الترتيبات الخاصة بالمؤتمر والمتعلقة بمكان الاستضافة للاجتماعات واجراء الانتخابات لاختيار قيادة جديدة للاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة .

وقدم وفد الجمعية خطة العمل المتكاملة واوضح كل التفاصيل الخاصة بالاستضافة والدعم المقدم من حكومة سلطنة عمان لانجاح هذا المؤتمر الذي يعد الاخير في المئوية الاولى من عمر الاتحاد.

وتطرق وفد الجمعية الى توفير كل التسهيلات والدعم من قبل القائمين على التنظيم وكذا الرعاة الذين سيكونون الداعمين الاساسيين لانجاح الحدث.