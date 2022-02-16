غادرت الأميرة اليابانية يوكو المستشفى بعد تعافيها من فيروس كورونا، حيث كانت تتلقى العلاج جراء إصابتها بكوفيد-19.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأميرة اليابانية يوكو، البالغة من العمر 38 عاما، قد خرجت من مستشفى جامعة طوكيو مشيرة إلى أن وكالة البلاط الإمبراطوري أفادت بأن الأميرة تحسنت مع العلاج وخرجت بموافقة أطبائها.

وأضافت وكالة البلاط الإمبراطوري أن الأميرة عادت مباشرة من المستشفى إلى مقر إقامتها في عقار "أكاساكا" التابع للعائلة الإمبراطورية في طوكيو.

يشار إلى أنه قد ثبتت إصابة الأميرة يوكو بفيروس كورونا في 8 فبراير الجاري وتم نقلها إلى المستشفى كإجراء احترازي .. وتعد الأميرة هي أول فرد من العائلة الإمبراطورية يصاب بفيروس كورونا.