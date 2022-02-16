نجح فريق طبي بالإمارات في إنقاذ حياة مسنّة إماراتية تبلغ من العمر 80 عاما بإزالة جسم غريب طوله 10 سم من الشعب الهوائية.

وتبين للأطباء أن الجسم الغريب عبارة عن جزء مكسور من عود قطني، سقط بدون قصد في قصبتها الهوائية، وانتقل إلى الشعب الهوائية، ووقع العود خلال تنظيف عاملة الرعاية المنزلية التي تعتني بها بالجزء الخارجي لأنبوب قصبتها الهوائية.

وعانت المريضة من صعوبة في التنفس، وبدأت مستويات تشبّع الأكسجين لديها في الانخفاض، ما اضطر أسرتها إلى نقلها إلى مستشفى برجيل في العين.

وخضعت المسنّة التي كانت طريحة الفراش منذ سنوات، لعملية ثَقب القصبة الهوائية، وتتنفس بمساعدة جهاز الضغط المستمر في مجرى التنفس .

وقال الدكتور أيمن هلال، جرّاح طبّ الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى برجيل في العين، المشرف على الفريق الطبي للعملية: "وصلت المسنة للمستشفى، وكانت مستويات تشبّع الأكسجين لديها منخفضة بصورة حرجة".

وأضاف هلال ، في بيان ، : "حافظنا على مستويات التشبّع بالأكسجين لديها، وتمكنا من إزالة الجسم الغريب وقسطرة القصبة الهوائية ، وظلّت المريضة تحت الملاحظة لمدة يوم، وخرجت من المستشفى في اليوم التالي".

وأوضح أنّ أي تأخير في إزالة الجسم الغريب كان سيؤدي إلى إصابتها بتشنّج حاد في القصبة الهوائية، والتهاب رئوي، وضيق في التنفس، وهو ما كان سيهدد حياة المريضة.