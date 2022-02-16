أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية أن خللا في نظام الكمبيوتر ،لا يزال يؤثر على عمليات التسجيل الآلية للركاب ومراجعة جوازات سفرهم والحجز عبر شبكة الإنترنت لكل من الرحلات الداخلية والدولية.

وقال مسؤولو الشركة، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن الخلل حدث في الساعة الخامسة من صباح /الأربعاء/، وتسبب في تأخر الرحلات الجوية لمدة نحو ساعة، وأن سبب الخلل لا يزال غير معروف وأنه لا يمكن إتمام الحجوزات على موقع الشركة على الإنترنت.

وأشارت الشركة إلى احتمالية استمرار هذه التأخيرات وطالبت العملاء بالتحقق من أحدث المعلومات على الموقع الإلكتروني.