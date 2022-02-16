أعلنت شركة أسترازينيكا للأدوية أن المفوضية الأوروبية وافقت على دواء سافنيلو كعلاج إضافي للمرضى البالغين المصابين بالذئبة الحمامية الجهازية المعتدلة إلى الشديدة.

وتمت الموافقة في أعقاب توصية من لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر .2021

وحصل الدواء أيضا على الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة واليابان وكندا لعلاج مرض الذئبة، وتجري المراجعات التنظيمية بشأنه في بلدان أخرى.

يشار إلى أن الذئبة الحمامية الجهازية هي حالة مناعية ذاتية معقدة يمكن أن تؤثر على أي عضو في الجسم، وغالبا ما يعاني المرضى من عدم التحكم الكافي في المرض وتلف الأعضاء على المدى الطويل وسوء الحياة المرتبط بالصحة.