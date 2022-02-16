أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% شهريا وفقا للبيانات المعدلة خلال الشهر السابق.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بنسبة 5ر0% شهريا فقط بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاءت الزيادة الكبيرة في أسعار الجملة خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة زيادة كبيرة في أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 5ر2% خلال الشهر بعد تراجعها بنسبة 7ر1% خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

كما سجلت أسعار الجملة للأغذية ارتفاعا كبيرا بنسبة 6ر1% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

وارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 9ر0% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه ذكرت وزارة العمل أن أسعار الجملة سجلت زيادة سنوية خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر9% بعد زيادتها بنسبة 8ر9% سنويا خلال الشهر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1ر9% سنويا.

كما سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار الجملة خلال الشهر الماضي 9ر6% مقابل 7% خلال الشهر السابق.