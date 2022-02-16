ذكرت تقارير أنه تم انتشال جثث عشرة أشخاص من المياه الجليدية، قبالة ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، بعد غرق قارب صيد أسباني، كانوا يستقلونه.

ونقلت صحيفة "لا فوز دي جاليسيا" عن السلطات قولها إن 11 من أفراد الطاقم الـ24 مازالوا مفقودين.

وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، أحياء من قارب نجاة، على الرغم من أنه لم يكن هناك أي علامات لديهم على انخفاض في درجة الحرارة.

ونظرا لبرودة المياه الشديدة والبحار العاصفة، في المنطقة، لم يكن هناك أي احتمالات كبيرة للعثور على المزيد من الناجين.

وكان القارب قد غرق ليلة الاثنين/ الثلاثاء، قبالة سواحل "نيوفاوند لاند".

وذكرت السلطات الكندية أن 24 شخصا كانوا على متن القارب "فيلا دي بيتانيكسو" من جاليسيا، في شمال غرب أسبانيا، وقت الحادث.

ولم تتضح بعد أسباب غرق القارب.