استخدمت غوغل في الماضي شعار "لا تكونوا أشرارا" بهدف التمايز عن منافسيها، لكنّ عددا متزايدا من الشركات الناشئة المؤيدة لحماية خصوصية المستخدمين يجتمع تحت شعار "لا تكونوا مثل غوغل".

وتستهدف هذه الشركات الناشئة أداة "غوغل أناليتكس" الإحصائية المستخدمة في أكثرية المواقع الإلكترونية حول العالم لفهم عادات التصفح لدى المستخدمين.

وفي الأسبوع الماضي، حذت فرنسا حذو النمسا من خلال إعلانها أن نقل غوغل بيانات شخصية من الاتحاد الأوروبي إلى خوادمها في الولايات المتحدة مخالف للقانون الأوروبي بشأن حماية البيانات.

وتنفي غوغل هذه التهمة، مؤكدة أن البيانات التي تنقلها غير اسمية كما أن السيناريوهات التي يتم البحث بها في أوروبا تبقى نظرية.

مع ذلك، يرى مطورو برمجيات من العالم أجمع فرصة لوضع حماية خصوصية المستخدمين في صلب اهتماماتهم. ومع إدراكهم باستحالة القضاء على هيمنة غوغل، يهدف هؤلاء إلى إعطاء مزيد من الخيارات القائمة على الإنصاف في السوق.

ويقول بول جارفيس الذي يدير شركة "فاثوم أناليتكس" الناشئة الصغيرة في كندا إن "الأسبوع الذي اعتُبرت فيه +غوغل أناليتكس+ غير قانونية من جانب هيئة حماية البيانات النمسوية كان أسبوعا جيدا لنا".

ويؤكد أن عدد المشتركين الجدد ازداد ثلاث مرات خلال الأسبوع المذكور، من دون إعطاء أرقام دقيقة.

وتهمين غوغل على السوق إذ يستعين 57 % من المواقع الإلكترونية بخدماتها، وفق شركة "دبليو 3 تكس".