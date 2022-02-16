لا يبدو أنه يلوح في الأفق حل سريع للمأزق الذي تشهده اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ بشأن المرشحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي(البنك المركزي) الأمريكي سارة بلوم راسكن، ما قد يؤخر اختيارات الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتياطي الاتحادي للشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السيناتور الجمهوري بات تومي من بنسلفانيا تعهد، بأنه سوف يواصل عرقلة تصويت تجريه اللجنة بشأن راسكن حتى يحصل على مزيد من المعلومات بشأن السبب وراء منح بنك الاحتياطي الاتحادي بتكساس حساب رئيسي مطلوب بشدة لإحدى شركات التكنولوجيا المالية ومقرها كولورادو، حيث كانت راسكن تشغل منصب المدير.

وقالت راسكن، التي جرى ترشيحها لنائب رئيس للرقابة بالبنك المركزي، إنه لا يمكنها تذكر التواصل مع الاحتياطي الاتحادي بشأن طلب الحساب الرئيسي ولكنها واثقة من أنها كانت سوف تلتزم بكل القواعد الأخلاقية.

وقال البيت الأبيض أنها لم ترتكب أي مخالفة، وأن شركة "ريزرف تراست" لم تحصل على الحساب إلا بعد الإذعان للقواعد واللوائح المعمول بها

ويرفض شيرود براون، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، فصل تصويت للجنة بشأن ترشيح راسكن عن الأربعة الآخرين وهم جيروم بأول في منصب الرئيس ولايل برينارد في منصب نائبة الرئيس وليزا كوك وفيليب جيفرسون لمجلس المحافظين .

وإذا لم يقدم أي من الأطراف تنازلات فلن تستطيع اللجنة المصرفية إرسال ملف أي من مرشحي الاحتياطي الاتحادي إلى مجلس الشيوخ للتصويت بالمصادقة قبل أن تأخذ الغرفة عطلة لمدة أسبوع.