قال مسؤولون إن ولاية فيكتوريا الأسترالية تجري محادثات حصرية للحصول على حقوق استضافة دورة ألعاب الكومنولث في 2026.

وكانت مدينة ملبورن عاصمة الولاية استضافت ألعاب الكومنولث في 2006 لكن رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز يقول إن نسخة 2026 ستكون مختلفة إذا ما تقرر إقامتها في الولاية.

وقال أندروز عن ذلك "فيكتوريا هي الولاية الرياضية في أستراليا وإذا حصلنا على حقوق استضافة ألعاب الكومنولث في 2026 فإننا سنظهر للعالم أسلوبا جديدا في تنظيم الدورة".

وأضاف المسؤول الأسترالي قوله "سنسعى إلى إقامة معظم الفعاليات في المدن الإقليمية في ولايتنا من أجل الكشف عن أفضل ما في فيكتوريا وخلق الوظائف وتأمين المساكن وتحسين البنية الأساسية لتحقيق الفائدة على المدى الطويل."

وأخر دورة للكومنولث استضافتها أستراليا كانت في مدينة جولد كوست في 2018.

وتقام الدورة التي تتضمن عدة رياضات كل أربع سنوات وتشارك فيها بصفة أساسية المستعمرات البريطانية السابقة.

وأقيمت أخر أربع نسخ من الدورة في بريطانيا وأستراليا بينما تسعى الدورة للحفاظ على مكانتها.

وستقام الدورة المقبلة 2022 في مدينة برمنجهام الإنجليزية ما بين 28 يوليو حزيران والثامن من أغسطس آب.

وتقرر إقامة نسخة 2022 في برمنجهام بعد استبعاد جنوب افريقيا في 2017 بسبب عدم الاستعداد بالصورة المناسبة بينما كان من المقرر إقامة نسخة 2026 في برمنجهام.

وإذا فشلت المحادثات الحالية بين القائمين على تنظيم ألعاب الكومنولث وولاية فيكتوريا فإن ولاية تسمانيا الأسترالية ربما تحصل على حقوق الاستضافة لعدم تقدم أي أطراف أخرى من خارج أستراليا لتنظيمها.