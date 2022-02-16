زادت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية في قرابة ثلاثين عاما في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر كانون الأول عند 5.4 بالمئة.

وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25 بالمئة في أبريل نيسان.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر كانون الأول، إذ رفعها إلى 0.5 بالمئة من 0.1 بالمئة. وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة أو واحد بالمئة في 17 مارس آذار وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.

ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين بالمئة قبل مطلع 2024 وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والتبغ المتقلبة، إلى 4.4 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع 4.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.