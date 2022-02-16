حمد جابر العلي وأحمد المنصور: هناك استحالة للعمل في ظل الجو العام واضطراب المشهد السياسي

تحقيق الإصلاح أصبح شبه مستحيل وقررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا

الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين

مريم بندق

علمت "الأنباء" ان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

هذا وقالت مصادر مطلعة ان الاستقالتين قدمتا الى سمو رئيس الوزراء ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الان ولم ترفع إلى القيادة السياسية.

وفسرت مصادر خاصة لـ" الأنباء" ان الوزيرين اللذين يتمتعان بالشفافية وتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع قدما استقالتيهما لصعوبة العمل في ظل هذه الأجواء الضاغطة.

وقالت المصادر انه في حالة قبول الاستقالتين فالارجح استقالة الحكومة.

وقالت مصادر اخرى قد يكون تقديم الاستقالتين استباقا للتلويح بتقديم استجواب لسمو رئيس الوزراء.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد في نص استقالتيهما من الحكومة: "انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.

وأضافا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والانجاز إلا أنه للاسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.

وتابعا "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".